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    12:45, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Транспортными полицейскими проводится ОПМ «Мигрант»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -С 1 по 5 февраля текущего года на участке обслуживания Департамента полиции на транспорте будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Об этом сегодня сообщил начальник Департамента полковник полиции Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    «Цель данного мероприятия - обеспечение надлежащего правопорядка, выявления лиц, незаконно пребывающих в Республике Казахстан, а также пресечения каналов нелегальной миграции», - отметил О. Бекиев.

    По его словам, в отработке будут задействованы все силы и средства ведомства. Для охраны общественного порядка будут созданы оперативные, рабочие группы из числа руководителей служб и личного состава.

    «В период проведения ОПМ массированно будет отрабатываться пассажиропоток на железнодорожных и аэровокзалах. Всего на вышеуказанных объектах страны будет задействовано более 250 сотрудников полиции в сутки.

    Помимо этого, будут охватываться пассажирские поезда с задействованием сотрудников батальона по сопровождению пассажирских поездов департамента», - резюмировал полковник полиции.

    «Также будет организована работа по выявлению иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, а также работодателей, нарушающих правила привлечения иностранной рабочей силы», - добавил он.





    Теги:
    МВД РК Транспорт Правоохранительные органы
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