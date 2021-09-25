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    20:46, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Транспортные полицейские помогли потушить загоревшийся автомобиль в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские помогли потушить загоревшийся в Нур-Султане автомобиль. Огонь был локализован до прибытия сотрудников противопожарной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

    «24 сентября около 16:30 проезжавший мимо автомобильной парковки Управления полиции на транспорте города Нур-Султан автомобиль марки «Lada​» под управлением​ 32-летнего жителя города внезапно вспыхнул», - рассказали в пресс-службе ведомства.

    ​Сотрудники полиции сразу же предприняли незамедлительные меры по тушению автотранспорта при помощи огнетушителей.​ Огонь был локализован до прибытия сотрудников противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет.


    Теги:
    МВД РК Пожар Происшествия, ЧС Транспорт Астана Происшествия Правоохранительные органы
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