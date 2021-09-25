Транспортные полицейские помогли потушить загоревшийся автомобиль в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские помогли потушить загоревшийся в Нур-Султане автомобиль. Огонь был локализован до прибытия сотрудников противопожарной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

«24 сентября около 16:30 проезжавший мимо автомобильной парковки Управления полиции на транспорте города Нур-Султан автомобиль марки «Lada​» под управлением​ 32-летнего жителя города внезапно вспыхнул», - рассказали в пресс-службе ведомства.

​Сотрудники полиции сразу же предприняли незамедлительные меры по тушению автотранспорта при помощи огнетушителей.​ Огонь был локализован до прибытия сотрудников противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет.