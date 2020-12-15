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Транспортные полицейские отметили День Независимости

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Декабря 2020, 22:25
Транспортные полицейские отметили День Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в департаменте полиции на транспорте прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Независимости Республики Казахстан. В ней приняли участие руководство, личный состав и ветераны ОВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Начальник департамента Онал Бекиев поздравил сотрудников со знаменательной датой, символизирующей наше единство, мир и покой на благословенной казахской земле. «Этот праздник по праву считается символом свободы и независимости нашего государства. Это благодарность всем тем, кто, не жалея сил, строил молодое государство и, не щадя себя, трудился на его благо», - сказал он.

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Приказом министра внутренних дел РК и начальника департамента за безупречную службу, а также в честь празднования Дня Независимости Республики Казахстан почти 90 сотрудников и ветераны транспортной полиции были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.

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