Транспортную развязку на станции Шамалган планируют сдать в октябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершить строительство транспортной развязки на железнодорожном переезде на станции Шамалган в Алматинской области планируется в октябре. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, на сегодняшний день реализуется 15 автодорожных проектов.

«По итогам года планируем полностью завершить реконструкцию участка Талдыкорган-Усть-Каменогорск, протяженностью 768 км. Это международный транзитный коридор, связывающий среднеазиатские республики с Восточной Сибирью Российской Федерации, а также южные регионы Казахстана с восточными. Данная дорога также имеет огромное значение для развития туристического кластера озера Алаколь», - сообщил Бейбут Атамкулов в ходе заседания Правительства.

Как отметил министр, будет продолжено строительство четырех полосных скоростных автомагистралей, связывающих Нур-Султан с регионами по лучевому принципу.

«Завершены участки в направлении Кокшетау, Павлодара и до Караганды. В настоящее время строительные работы ведутся на участке от Караганды до Капшагая. К концу года сдадим в эксплуатацию участок до Балхаша (363 км) и на следующий год до Капшагая и этим завершим реконструкцию коридора Центр-Юг. Особо хочу отметить маршрут Актобе-Атырау-Астрахань. До начала реконструкции, из-за неудовлетворительного состояния дороги, транспортное сообщение между городом Актобе и городами Атырау, Актау вынужденно осуществлялось через Уральск с перепробегом 500 км. В настоящее время строительные работы ведутся на всем протяжении автодороги», - сказал министр.

По его словам, в текущем году завершится участок Кандагаш-Макат и откроется движения на всем протяжении коридора с последующей сдачей в эксплуатацию в следующем году.

«В настоящее время транспортный поток с Туркестанской и Жамбылской областей и соседних республик в направлении центра вынужденно идет через Алматы с перепробегом 250 км. Автодорога Мерке - Бурылбайтал имеет высокое социальное значение и влияет на транзит со стран Средней Азии. В этом году планируем завершить основные работы и дать проезд», - отметил Бейбут Атамкулов.

Также глава ведомства остановился и на вопросе по сдаче транспортной развязки на станции Шамалган.

«В октябре завершится строительство транспортной развязки на железнодорожном переезде на станции Шамалган, что повысит безопасность на пересечении с железной дорогой», - проинформировал глава МИИР.

Он добавил, что поэтапно в 2021-2022 годы планируется завершить реконструкцию и других транзитных и социально значимых автодорог Ушарал-Достык, Калбатау-Майкапшагай, Костанай-Денисовка, Петропавловск-граница РФ на Курган.

Напомним, 15 сентября 2019 года на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 2449 (станция Шамалган), водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу, в результате чего произошел наезд на автобус.

В сентябре прошлого года на переезде железнодорожных путей на станции был построен пешеходный мост.