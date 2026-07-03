Транспортное сообщение на китайском острове Хайнань приостановили из-за тайфуна «Майсак»

Национальный метеорологический центр Китая в пятницу, 3 июля, объявил «желтый» уровень тревоги в связи с тайфуном «Майсак», который, как ожидается, принесет с собой мощные порывы ветра и проливные дожди в южные регионы страны, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным НМЦ, в 10:00 пятницы тайфун находился примерно в 145 км к югу от уезда Линшуй островной провинции Хайнань на юге Китая.

Ожидается, что «Майсак» будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 10-15 км/ч, набирая силу. По прогнозам, в пятницу днем он совершит выход на сушу в прибрежной зоне между уездами Линшуй и Лэдун на Хайнане.

После пересечения острова Хайнань он войдет в залив Бэйбу и в субботу вечером совершит второй выход на сушу в прибрежной зоне недалеко от границы между Гуанси-Чжуанским автономным районом на юге Китая и северной частью Вьетнама. После этого интенсивность шторма будет постепенно ослабевать.

С 14:00 пятницы до 14:00 субботы сильные ветры ожидаются в большей части Южно-Китайского моря, проливе Цюнчжоу, заливе Бэйбу, на островах Чжунша и Сиша, в прибрежных районах центральной и западной частей провинции Гуандун, а также в прибрежных районах провинции Хайнань и ГЧАР.

В некоторых районах центральной и западной частей провинции Гуандун, южной части ГЧАР и на Хайнане ожидаются сильные или проливные дожди.

На Хайнане местные власти ввели полную приостановку транспортного движения на всей территории островной провинции. Все железнодорожное сообщение, связывающее остров с другими регионами, приостановлено в пятницу и субботу. Паромные перевозки через пролив Цюнчжоу были приостановлены в 2 часа ночи в пятницу, и ожидается, что приостановка продлится от одного до двух дней и будет зависеть от погодных условий.

Провинциальные метеорологические ведомства напомнили о необходимости укрытия морских платформ и судов от ветров и призвали местные органы власти усилить меры безопасности в отношении рыболовецких судов, а также на прибрежных и горных туристических объектах.

Напомним, что в Китае действует четырехуровневая система предупреждений о тайфунах, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Ранее 29 июня сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,2 в Китае.