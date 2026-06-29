Новые подземные толчки произошли в Китае

Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 5,2. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 29 июня 2026 года в 17 час. 33 мин. по времени Астаны ( в 12 час. 33 мин. по Гринвичу) на территории Китая.

Координаты эпицентра: 41.67 градуса северной широты, 81.23 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.2. Энергетический класс K=11.9.

Ранее сегодня Китайское сейсмологическое управление ввело в действие режим экстренного реагирования 3-го уровня после землетрясения магнитудой 5,5 в уезде Гаосянь городского округа Ибинь провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Землетрясение произошло 29 июня в 00:12 по пекинскому времени.