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    Новые подземные толчки произошли в Китае

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки магнитудой 5,2. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

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    Фото: Анадолу

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 29 июня 2026 года в 17 час. 33 мин. по времени Астаны ( в 12 час. 33 мин. по Гринвичу) на территории Китая.

    Координаты эпицентра: 41.67 градуса северной широты, 81.23 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.2. Энергетический класс K=11.9.

    Ранее сегодня Китайское сейсмологическое управление  ввело в действие режим экстренного реагирования 3-го уровня после землетрясения магнитудой 5,5 в уезде Гаосянь городского округа Ибинь провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Землетрясение произошло 29 июня в 00:12 по пекинскому времени. 

    Китай Землетрясение Происшествия, ЧС В мире
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор