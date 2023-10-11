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    08:24, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Транспортный опрос запустили в Астане

    транспорт
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Транспортная компания City Transportation Systems запускает социологический опрос населения с целью выявления предпочтений пользователей всех видов транспорта (личный транспорт, общественный транспорт, такси и т.д.). Также этот анализ необходим для оценки качества обслуживания транспортным комплексом по районам и времени суток, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу CTS.

    Цель  – разработать эффективные решения для комфортной поездки автомобилистам, пользователям общественного транспорта, такси, других сервисов и услуг.

    Ответить на опросные вопросы и тем самым помочь улучшить качество обслуживания транспортного комплекса можно по ссылке.

    Ранее сообщалось, что водители автобусов и такси в РК смогут проходить медосвидетельствование онлайн.

     

     

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Авто
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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