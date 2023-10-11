Транспортный опрос запустили в Астане

Транспортная компания City Transportation Systems запускает социологический опрос населения с целью выявления предпочтений пользователей всех видов транспорта (личный транспорт, общественный транспорт, такси и т.д.). Также этот анализ необходим для оценки качества обслуживания транспортным комплексом по районам и времени суток, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу CTS.

Цель – разработать эффективные решения для комфортной поездки автомобилистам, пользователям общественного транспорта, такси, других сервисов и услуг.

Ответить на опросные вопросы и тем самым помочь улучшить качество обслуживания транспортного комплекса можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что водители автобусов и такси в РК смогут проходить медосвидетельствование онлайн.