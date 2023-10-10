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    07:46, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Водители автобусов и такси в РК смогут проходить медосвидетельствование онлайн

    транспорт
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Приказом министра транспорта внесены поправки в правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, позволяющие водителям проходить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование в альтернативном формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК.

    Согласно принятой норме, онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя.

    При этом медицинские комплексы должны иметь возможность:
    - биометрической и (или) другой идентификации водителя;
    - осуществления онлайн-опроса на наличие жалоб;
    - проверки реакции зрачков на световой раздражитель;
    - проверки на алкогольное опьянение;
    - измерения температуры тела, артериального давления и пульса.

    Внедрение цифровых решений в данной сфере поможет перевозчикам, таксопаркам и автобусным паркам обеспечить прозрачность в процедурах проведения осмотра; минимизировать условия для коррупции и сговора между водителями и медицинскими сотрудниками; повысить уровень безопасность при перевозке пассажиров и багажа;
    - сократить временные издержки; исключить бумажную бюрократию; вести подробную аналитику за состоянием здоровья своих водителей.
    Поправки вступают в юридическую силу с 16 октября текущего года. Ознакомиться с полным текстом приказа можно здесь.

    Теги:
    МВД РК Правительство Закон и право Транспорт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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