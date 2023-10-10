Водители автобусов и такси в РК смогут проходить медосвидетельствование онлайн

Приказом министра транспорта внесены поправки в правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, позволяющие водителям проходить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование в альтернативном формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК.

Согласно принятой норме, онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя.



При этом медицинские комплексы должны иметь возможность:

- биометрической и (или) другой идентификации водителя;

- осуществления онлайн-опроса на наличие жалоб;

- проверки реакции зрачков на световой раздражитель;

- проверки на алкогольное опьянение;

- измерения температуры тела, артериального давления и пульса.



Внедрение цифровых решений в данной сфере поможет перевозчикам, таксопаркам и автобусным паркам обеспечить прозрачность в процедурах проведения осмотра; минимизировать условия для коррупции и сговора между водителями и медицинскими сотрудниками; повысить уровень безопасность при перевозке пассажиров и багажа;

- сократить временные издержки; исключить бумажную бюрократию; вести подробную аналитику за состоянием здоровья своих водителей.

Поправки вступают в юридическую силу с 16 октября текущего года. Ознакомиться с полным текстом приказа можно здесь.