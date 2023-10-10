Водители автобусов и такси в РК смогут проходить медосвидетельствование онлайн
Приказом министра транспорта внесены поправки в правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, позволяющие водителям проходить предрейсовое и послерейсовое медицинское освидетельствование в альтернативном формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК.
Согласно принятой норме, онлайн-формат осмотра водителей предусматривает использование автоматизированных медицинских комплексов, отвечающих требованиям законодательства и способных к проведению проверки общего состояния здоровья водителя.
При этом медицинские комплексы должны иметь возможность:
- биометрической и (или) другой идентификации водителя;
- осуществления онлайн-опроса на наличие жалоб;
- проверки реакции зрачков на световой раздражитель;
- проверки на алкогольное опьянение;
- измерения температуры тела, артериального давления и пульса.
Внедрение цифровых решений в данной сфере поможет перевозчикам, таксопаркам и автобусным паркам обеспечить прозрачность в процедурах проведения осмотра; минимизировать условия для коррупции и сговора между водителями и медицинскими сотрудниками; повысить уровень безопасность при перевозке пассажиров и багажа;
- сократить временные издержки; исключить бумажную бюрократию; вести подробную аналитику за состоянием здоровья своих водителей.
Поправки вступают в юридическую силу с 16 октября текущего года. Ознакомиться с полным текстом приказа можно здесь.