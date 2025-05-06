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    21:14, 05 Май 2025 | GMT +5

    Транспортный каркас: в Алматы ведется строительство двух линий BRT

    В Алматы ведется работа по формированию транспортного каркаса, в том числе строительство двух линий выделенных полос для общественного транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Транспортный каркас: в Алматы ведется строительство двух линий BRT
    Фото: акимат Алматы

    Об этом говорится в отчете акима города Ерболата Досаева Президенту страны за апрель 2025 года.

    23 апреля 2025 года в городе началось строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

    Кроме того, 26 апреля этого года начаты строительно-монтажные работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека с комплексным благоустройством улиц по принципу «от фасада до фасада».

    Транспортный каркас: в Алматы ведется строительство двух линий BRT
    Фото: акимат Алматы

    — Сегодня ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Для обеспечения удобства горожан подготовлена схема дорожного движения для организации объезда на период проведения СМР с оповещением в социальных сетях и специальном телеграмм-канале «Almaty Joly», — указывается в отчете.

    Отметим, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

    Теги:
    Транспорт Строительство Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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