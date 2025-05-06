Транспортный каркас: в Алматы ведется строительство двух линий BRT

Об этом говорится в отчете акима города Ерболата Досаева Президенту страны за апрель 2025 года.

23 апреля 2025 года в городе началось строительство BRT протяженностью 17 км по проспекту Райымбека.

Кроме того, 26 апреля этого года начаты строительно-монтажные работы по продлению BRT протяженностью 4,6 км по улице Желтоксан до проспекта Райымбека с комплексным благоустройством улиц по принципу «от фасада до фасада».

Фото: акимат Алматы

— Сегодня ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Для обеспечения удобства горожан подготовлена схема дорожного движения для организации объезда на период проведения СМР с оповещением в социальных сетях и специальном телеграмм-канале «Almaty Joly», — указывается в отчете.

Отметим, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.