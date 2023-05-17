Транспортная связность и энергетика: как будут развиваться отношения Казахстана и ЕС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между Казахстаном и Европейским Союзом. За это время в экономику Казахстана было привлечено около $170 млрд европейских инвестиций. По каким направлениям в дальнейшем будет развиваться сотрудничество и партнерство, разбирался аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Три десятилетия успешных отношений

30 лет назад, 2 февраля 1993 года, были установлены дипломатические отношения между молодым независимым государством – Казахстаном и Европейским Союзом. В декабре того же года в Брюсселе, Бельгии, было открыто Представительство Казахстана в ЕС. Представительство Европейского Союза в Казахстане начало свою работу в ноябре 1994 года в Алматы, а в 2007 оно было передислоцировано в Астану. Первый совместный договор – Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) стороны – подписали в январе 95-го в Брюсселе. Три десятилетия дипломатических отношений ознаменовались регулярными визитами первых лиц. В результате, за эти годы в экономику Казахстана было привлечено около $170 млрд европейских инвестиций. На сегодня Европейский Союз является основным торговым и инвестиционным партнером страны.

ЕС – крупнейший инвестор Казахстана

На долю ЕС приходится более 30% казахстанской внешней торговли. Казахстан поставляет 80% своей нефти в страны ЕС (около 10 % общего импорта ЕС) и является третьим крупнейшим поставщиком ЕС среди стран, не являющихся членами организации стран – экспортеров нефти, после России и Норвегии. Кроме того, Казахстан является крупнейшим поставщиком уранового сырья для атомной промышленности Евросоюза и покрывает более 21 % спроса ЕС на уран.

Говоря об инвестициях следует отметить, что ЕС является крупнейшим инвестором Казахстана, на долю которого приходится 45 % общего притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Основная доля ПИИ из стран ЕС приходится на Нидерланды, Бельгию, Францию, Германию, Кипр, Италию и Люксембург. При этом, приток ПИИ из стран ЕС в Казахстан ежегодно увеличивается. В последние годы ежегодный прирост составляет более 20%.

В Казахстане работает более 3 тысяч компаний с участием европейского капитала, включая таких мировых гигантов, как «Shell», «Eni», «Total», «Amazonen-Werke», «Air Liquide», «Alstom» и «Carlsberg».

Казахстана - единственная страна в регионе, подписавшая комплексное соглашение с ЕС

Первое Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС), которое было подписано в 1995 году, заложило прочный фундамент для развития диалога сторон по политическим, экономическим, культурным вопросам в начале XXI столетия. Однако, с годами динамика углубления партнёрских отношений требовала увеличения и усиления правовых основ двустороннего взаимодействия. Поэтому, в 2015 году на смену СПС пришел документ нового поколения – Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС (СРПС). 1 марта 2020 года оно вступило в силу, ратифицированное всеми государствами-членами ЕС и Европейским Парламентом. К слову, Казахстан стал и остается единственной страной в регионе, которая подписала и ратифицировала подобное комплексное соглашение.

Соглашение выступило правовым базисом для всего спектра отношений между Казахстаном и ЕС. Новый документ продвигает и усиливает сотрудничество ЕС и его стран-членов с Казахстаном в таких ключевых областях, как содействие развитию торговли и инвестиций, в области правосудия и внутренних дел, экономическое и финансовое сотрудничество, энергетика и транспорт, окружающая среда и изменение климата, занятость и социальная политика, культура, научно-исследовательская работа.

По мнению Президента Касыма-Жомарта Токаева, в текущих геополитических условиях, ключевыми направлениями сотрудничества являются транспортировка важнейших видов сырья, «зелёная энергетика» и развитие транспортных маршрутов для обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. В этом смысле также важно рассмотреть возможность использования Европейским Союзом Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом Глава государства сказал в ходе встречи с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в октябре 2022 года.

Однако, по словам Директора Департамента Европы Министерства иностранных дел РК Олжаса Сулейменова, стратегические партнёры не ограничиваются обозначенными направлениями.

«К примеру, в 2022 году мы запустили сотрудничество в новых для нас областях – это редкоземельные металлы, «зелёный» водород, аккумуляторы, развитие транспортно-логистического потенциала, а также диверсификация цепочек поставок товаров. Так, в октябре прошлого года в присутствии Главы нашего государства и президента Европейского Совета было подписано важнейшее соглашение с крупной европейской компанией «Svevind» стоимостью 30-40 млрд евро по установке ветряных и солнечных электростанций в Западном Казахстане и производству 3 млн тонн «зелёного» водорода с 2030 года, что будет составлять одну пятую потребностей ЕС в этом продукте», - отметил Олжас Сулейменов.

Напомним, в ноябре 2022 года, по инициативе Евросоюза, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области цепочек создания стоимости устойчивого сырья, батарей и «зелёного» водорода между РК и ЕС, который будет способствовать установлению финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. По мнению казахстанских экспертов, проект по «зелёному водороду» – особенный с точки зрения задела на будущее, ведь объём рынка «зелёный водорода» всего через 10 лет достигнет уже более $100 млрд.

На этой неделе в Алматы пройдет 2-й Экономический форум ЕС-Центральная Азия. Цель форума – содействие взаимодействию ЕС и Центральной Азии в трёх ключевых приоритетных областях – зелёный и цифровой переход, улучшение деловой среды, а также торговля и возможности связуемости. Поэтому ожидается, что форум сосредоточится на вызовах и возможностях по вышеупомянутым ключевым аспектам устойчивого роста и взаимосвязанности на основе инициатив ЕС. По данным News Central Asia, обсуждение будет основываться на национальных стратегиях, разработанных правительствами стран Центральной Азии в важнейших областях для будущих реформ. Также будет презентовано исследование ЕБРР по устойчивым транспортным связям между ЕС и Центральной Азией, которое послужит основой для дискуссий на форуме. Кроме того, на встрече будут представлены рекомендации по дальнейшему взаимодействию с частным сектором и сотрудничеству между бизнесом из обоих регионов.

Фото: paldrop.com

К слову, последний визит представителя Евросоюза в Казахстан состоялся в конце апреля текущего года. Нашу страну посетил Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан. В ходе своего визита он прокомментировал вопрос возможности наложения санкций на Казахстан из-за сотрудничества с Россией.

«Когда дело касается тех стран, которые не присоединились к европейским странам, но намерены продолжать экономическое сотрудничество со странами G-7, здесь вопрос репутации страны. Если будет доказано, что какая-либо страна является платформой для обхода санкций, то это будет иметь охлаждающий эффект для компаний из других стран. Они уже не будут иметь большого желания вести дела с компаниями из этой страны, потому что они также могут попасть под санкции и прекрасно об этом знают», - сказал Дэвид О'Салливан.

Как отметил Дэвид О'Салливан, на данный момент информации о том, что те или иные компании в Казахстане помогают обходу санкций нет. Спикер отметил, что, если такие случаи будут выявлены и доказаны, Евросоюз будет работать вместе с казахстанскими партнерами в поиске решения данной проблемы.

К слову, с 1 апреля в Казахстане была запущена система онлайн-трекинга товаров, согласно которой электронные накладные и отслеживание грузов происходит в онлайн режиме. Онлайн трекинг был запущен в целях снижения теневого товарооборота с Россией и странами ЕАЭС, а также исключения налоговых потерь. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Как будет развиваться сотрудничество партнеров

Директора департамента Европы МИД РК Олжас Сулейменов сообщил, что в текущем году ожидается ряд визитов высокопоставленных европейских чиновников в Казахстан, что весьма символично в год празднования 30-летия установления отношений между Казахстаном и ЕС.

«…Хотелось бы отметить, что сегодня и в среднесрочной перспективе взаимодействие Казахстана и ЕС главным образом исходит и будет основываться на максимальном использовании преимуществ, создаваемых действующим СРПС, практической реализации его положений и согласованных сторонами задач по его дальнейшему развитию. С учетом его универсальности, данный подход применим и в будущем», - отмечает директор департамента.

12 мая текущего года заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл встречу с главой Представительства ЕС в Казахстане Послом Кестутисом Янкаускасом. Собеседники обсудили дальнейшие шаги для полной реализации потенциала Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, а также подготовку к предстоящему Экономическому форуму Центральная Азия – ЕС, который пройдет в Алматы 18-19 мая т.г. Отдельное внимание было уделено углублению сотрудничества в области транспорта, логистики и инфраструктуры, которые приобрели особую актуальность в свете стратегии ЕС «Global Gateway».

15 мая текущего года по личному приглашению Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – Вице-президента Европейской Комиссии Жозепа Боррелла Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел РК М. Нуртлеу совершил визит в г. Брюссель и провел переговоры с высокопоставленными представителями Европейского союза для обсуждения актуальной повестки двустороннего и многостороннего взаимодействия и перспективных направлений его дальнейшего развития. Особое внимание стороны уделили обсуждению практических шагов по развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации, гражданской авиации, добычи и использованию критически важных сырьевых материалов. Были рассмотрены меры для укрепления сотрудничества в развитии образования и науки, передовых технологий и инноваций.

Фото: gov.kz

В рамках визита в Брюссель Мурат Нуртлеу встретился с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан РК.

По мнению экспертов, одним из самых перспективных направлений в торгово-экономических отношениях Казахстана и ЕС является вопрос развития альтернативных маршрутов и реализации транспортно-логистического потенциала, в частности Транскаспийского международного транспортного маршрута.