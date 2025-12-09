Транспортная полиция рассказала детали задержания наркокурьера в Алматы

В Департаменте полиции на транспорте рассказали подробности задержания наркокурьера.

Попытку ввоза крупной партии наркотиков пресекли сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности линейного отдела полиции.

Фото: ДП на транспорте

Задержание прошло в зале международного прилета. После прибытия авиарейса сообщением «Пхукет–Алматы» был установлен и задержан 42-летний гражданин Индии. При досмотре его багажа полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом 2 кг 995 граммов.

По факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование.

– Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Алматы иностранный гражданин признан виновным и приговорен к 15 годам 2 месяцам лишения свободы, – сообщил первый заместитель начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.

В транспорной полиции отметили, что за 11 месяцев 2025 года выявлено 347 наркоправонарушений, в том числе 52 факта сбыта, 19 случаев хранения наркотиков в особо крупных размерах, два факта создания транснациональных организованных преступных групп и 12 случаев контрабанды.

Всего из незаконного оборота изъято более 781 килограмма наркотических средств.

Напомним, полиция Казахстана заблокировала более 1200 сайтов, продвигавших синтетические наркотики с начала года.

Ранее сообщалось о задержании иностранца с наркотиками в международном аэропорту Алматы.