    23:40, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Транспортная полиция рассказала детали задержания наркокурьера в Алматы

    К 15 годам лишения свободы приговорили иностранца, задержанного с наркотиками в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Транспортная полиция рассказала детали задержания наркокурьера в Алматы
    Фото: ДП на транспорте

    В Департаменте полиции на транспорте рассказали подробности задержания наркокурьера.

    Попытку ввоза крупной партии наркотиков пресекли сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности линейного отдела полиции.

    Транспортная полиция рассказала детали задержания наркокурьера в Алматы
    Фото: ДП на транспорте

     

    Задержание прошло в зале международного прилета. После прибытия авиарейса сообщением «Пхукет–Алматы» был установлен и задержан 42-летний гражданин Индии. При досмотре его багажа полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом 2 кг 995 граммов.

    По факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование.

    – Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Алматы иностранный гражданин признан виновным и приговорен к 15 годам 2 месяцам лишения свободы, – сообщил первый заместитель начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.

    В транспорной полиции отметили, что за 11 месяцев 2025 года выявлено 347 наркоправонарушений, в том числе 52 факта сбыта, 19 случаев хранения наркотиков в особо крупных размерах, два факта создания транснациональных организованных преступных групп и 12 случаев контрабанды.
    Всего из незаконного оборота изъято более 781 килограмма наркотических средств.

    Напомним, полиция Казахстана заблокировала более 1200 сайтов, продвигавших синтетические наркотики с начала года.

    Ранее сообщалось о задержании иностранца с наркотиками в международном аэропорту Алматы.

    Наркотики Алматы
