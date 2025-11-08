РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:36, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Транспортная полиция Казахстана пресекла крупный наркоканал на 3 млрд тенге

    С 1 июня по 31 октября 2025 года на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2025». В рамках акции транспортные полицейские пресекли крупный канал поставки и сбыта наркотиков на общую сумму 3,15 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    Транспортная полиция Казахстана пресекла крупный наркоканал на 3 млрд тенге
    Фото: МВД РК

    В ходе операции выявили многочисленные правонарушения:

    • 159 наркопреступлений;
    • два факта создания транснациональной организованной преступной группы;
    • 22 факта сбыта наркотиков;
    • восемь фактов хранения в особо крупном размере;
    • четыре факта контрабанды;
    • два факта пропаганды наркотиков;
    • семь фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.

    Из незаконного оборота изъяли более 705 кг наркотических средств, в том числе, 239 кг марихуаны в Таразе, выращенной 40-летним местным жителем, 96 кг наркотических растений (164 куста) во дворе частного дома в Жамбылской области и 105 кг мефедрона.

    Установлено, что изъятые вещества предназначались для продажи на «черном рынке». По результатам операции задержаны лица, причастные к организации поставок и сбыта, проводится процессуальная проверка.

    Ранее сообщалось, что полицейские изъяли более 12 кг наркотиков в ЗКО.

     

    Теги:
    Наркотики Полиция Борьба с наркотиками
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают