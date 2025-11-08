Транспортная полиция Казахстана пресекла крупный наркоканал на 3 млрд тенге
С 1 июня по 31 октября 2025 года на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2025». В рамках акции транспортные полицейские пресекли крупный канал поставки и сбыта наркотиков на общую сумму 3,15 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.
В ходе операции выявили многочисленные правонарушения:
- 159 наркопреступлений;
- два факта создания транснациональной организованной преступной группы;
- 22 факта сбыта наркотиков;
- восемь фактов хранения в особо крупном размере;
- четыре факта контрабанды;
- два факта пропаганды наркотиков;
- семь фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.
Из незаконного оборота изъяли более 705 кг наркотических средств, в том числе, 239 кг марихуаны в Таразе, выращенной 40-летним местным жителем, 96 кг наркотических растений (164 куста) во дворе частного дома в Жамбылской области и 105 кг мефедрона.
Установлено, что изъятые вещества предназначались для продажи на «черном рынке». По результатам операции задержаны лица, причастные к организации поставок и сбыта, проводится процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что полицейские изъяли более 12 кг наркотиков в ЗКО.