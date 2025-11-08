Транспортная полиция Казахстана пресекла крупный наркоканал на 3 млрд тенге

В ходе операции выявили многочисленные правонарушения:

159 наркопреступлений;

два факта создания транснациональной организованной преступной группы;

22 факта сбыта наркотиков;

восемь фактов хранения в особо крупном размере;

четыре факта контрабанды;

два факта пропаганды наркотиков;

семь фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.

Из незаконного оборота изъяли более 705 кг наркотических средств, в том числе, 239 кг марихуаны в Таразе, выращенной 40-летним местным жителем, 96 кг наркотических растений (164 куста) во дворе частного дома в Жамбылской области и 105 кг мефедрона.

Установлено, что изъятые вещества предназначались для продажи на «черном рынке». По результатам операции задержаны лица, причастные к организации поставок и сбыта, проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что полицейские изъяли более 12 кг наркотиков в ЗКО.