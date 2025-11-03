РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:04, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Полицейские изъяли более 12 кг наркотиков в ЗКО

    В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» полиция Западно-Казахстанской области выявила крупный факт незаконного хранения наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские изъяли более 12 кг наркотиков в ЗКО
    Фото: Polisia.kz

    — В ходе обыска в доме 39-летнего жителя Уральска на чердаке были обнаружены и изъяты три ящика и два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, а также 39 кустов растений, внешне схожих с коноплей (5 с корнями и 34 без корней), — сообщили в ведомстве.

    Изъятые растения относятся к наркосодержащим растениям рода конопля общим весом 9,68 кг. Кроме того, установлено, что изъятое вещество растительного происхождения является наркотическим средством — марихуаной (высушенной), общим весом 2,77 кг. Общий вес изъятых веществ составил более 12 кг.

    Задержанный дал признательные показания.

    По данному факту начато досудебное расследование.

    Ранее в Таразе пресекли перевозку 24 килограммов марихуаны.

    Наталья Мосунова
