Полицейские изъяли более 12 кг наркотиков в ЗКО

— В ходе обыска в доме 39-летнего жителя Уральска на чердаке были обнаружены и изъяты три ящика и два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, а также 39 кустов растений, внешне схожих с коноплей (5 с корнями и 34 без корней), — сообщили в ведомстве.