Транспортная полиция наградила лучших оперативников, следователей и криминалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Департаменте полиции на транспорте МВД состоялось торжественное мероприятие, посвященное ко Дню Первого Президента Республики Казахстан. В ней приняли участие руководство департамента, личный состав и ветераны органов внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Торжественное мероприятие началось поздравительной речью начальника департамента Онала Бекиева. Он особо отметил огромную роль Первого Президента страны - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении суверенного государства – Республики Казахстан в истории своей независимости.

«1 декабря наша страна отметит знаменательную дату - общенациональный Государственный праздник – День Первого Президента. Этот праздник символизирует, собой единство всех граждан Казахстана и его Лидера, способствует укреплению стабильности и консолидации общества в реализации стратегического курса Елбасы – Н. Назарбаева» - подчеркнул глава транспортной полиции.

«Елбасы заложил крепкий фундамент Независимого Казахстана. И сегодня, именно от результатов служебной деятельности стражей правопорядка зависит порядок в обществе, спокойствие наших граждан, их уверенность в собственной безопасности. Я убежден, что личный состав Департамента и впредь будет надежно стоять на страже основ казахстанской государственности, конституционных прав граждан и пассажиров авиа и железнодорожного транспорта», - резюмировал полковник полиции.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, проявленные при укреплении безопасности и правопорядка в связи с празднованием дня Первого Президента 36 сотрудников транспортной полиции и ветераны органов внутренних дел были награждены медалями, грамотами министра МВД РК и начальника Департамента.

Среди которых были лучшие следователи, оперативники, криминалисты и дознаватели.

К примеру, начальник Управления собственной безопасности С. Омаргазин получил звание «полковник полиции» досрочно. Он служит в органах внутренних дел с 1995 года. С. Омаргазин начал службу милиционером Линейного отдела внутренних дел на станции Семей.

Также за доблестный вклад в укреплении правопорядка награжден медалью II -степени «Ішкі істер органдарының үздігі» майор полиции Р. Кабышев. Он уже 15 лет работает в органах внутренних дел. Сегодня он является начальником отделения миграционной службы Линейного управления полиции на станции Нұр-Сұлтан.

В завершении мероприятия личному составу департамента был продемонстрирован художественный фильм «От-өзен» из киноэпопеи «Путь Лидера».