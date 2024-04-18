Трансляцию с мест проведения противопаводковых мероприятий запустило Минцифры РК

По инициативе министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина совместно с Sergek Group запустили онлайн-трансляцию с места проведения противопаводковых мероприятий на сайте gov.kz. Об этом и другой помощи от МЦРИАП на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Альбина Атен, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Теперь с помощью онлайн-трансляции каждый гражданин может зайти и убедиться в проводимой работе в рамках подготовки к паводкам и о ситуации на местах в Уральске, Атырау и Костанае, — добавили на площадке СЦК.

Также Министерство запустило сервис в мобильном приложении eGov mobile, предназначенный для приема заявлений о возмещении материального ущерба, причиненного паводками. Сервис доступен для всех граждан по следующим областям: Акмолинская область, Костанайская область, Атырауская область, ЗКО и СКО, пострадавшим от паводков. Граждане могут подать заявление о возмещении ущерба через мобильное приложение eGov mobile. Сервис разработан МЦРИАП совместно с Министерством труда и социальной защиты и АО «НИТ».

— IT-сообщество также не остается в стороне и всячески вносит свой вклад как финансово, так и по доставке гуманитарной помощи с помощью дронов. Так, Astana Hub собрал более 30 инновационных решений по управлению паводками и передал их в МЧС для рассмотрения, — сказала Альбина Атен.

По ее словам, ARC Drones, американский стартап с казахстанскими основателями Алибеком Ертай и Асел Турсун, предоставляет свои автономные дроны для помощи в борьбе с наводнениями в Казахстане. В рамках партнерства с технопарком, ARC Drones предоставляет три беспилотных дрона для эффективной доставки медицинских материалов, гуманитарной помощи, продуктов питания и других неотложных товаров в отдаленные и труднодоступные районы. Дроны уже сегодня прибудут в Казахстан, завтра в Атырау совместно с МЧС планируется доставка груза.

— В связи с паводковой ситуацией в Казахстане по поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Мусина организованы штабы из числа специалистов РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации» и частных геодезических компании в Западно-казахстанской, Атырауской и Павлодарской областях. Опытными геодезистами оперативно проводятся геодезические измерения на 8 гидропостах Западно-Казахстанской и Атырауской областей: в городах Уральск, Атырау и в селах Январцево, Кушум, Тайпак, Индербор, Махамбет, Еркинкала, Жанаталап, а также проводят работы по координированию 6 гидропостов на реке Иртыш в Павлодарской области, — отметила представитель МЦРИАП.

Кроме того, проводятся геодезические измерения насыпей автомобильных дорог, верха дамбы (высоты) вдоль р. Жайык (Урал), оградительных насыпей и сооружений, установленных для защиты вдоль р. Жайык в зонах с риском затопления, уточнила Альбина Атен.

В ходе брифинга стало известно, что по итогам проведенных мероприятий определены критические точки и не защищенные участки, которые необходимо укрепить и установить дополнительные защитные насыпи. Специалисты пролагают все усилия и оперативно совместно со специалистами ЧС и МИО проводят противопаводковые мероприятия с целью минимизации затопления городов и населенных пунктов.

— По части связи сегодня Kcell предоставил бесплатную связь и интернет жителям Северо-Казахстанской области и Петропавловска. Всего акцией, которая была сегодня осуществлена по СКО и г. Петропавловску, охвачено более 60 тысяч абонентов оператора в регионе. Помимо этого, такую же поддержку от Kcell ранее получили абоненты шести регионах Казахстана, — подчеркнула представитель МЦРИАП.

Жители областного центра, городов и сел региона могут рассчитывать на 10 гигабайт интернет-трафика, 50 минут звонков на сети любых операторов, а также 50 бесплатных SMS. Соответствующее уведомление сегодня получили жители Петропавловска, Кызылжарского, Есильского, Тайыншинского, Тимирязевского районов и района Шал акына.

Также Beeline продолжает поддерживать абонентов в затопленных регионах. 40 тысяч абонентов обеспечено связью. Инженеры-связисты продолжают работать в усиленном режиме: заменяют неисправное оборудование, поддерживают работу дизельных генераторов, возводят защитные дамбы вокруг базовых станций и коммутаторов.