Транскаспийский маршрут и экспорт нефти: Казахстан и Азербайджан расширяют сотрудничество

Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель встретился с министром энергетики Азербайджанской Республики, сопредседателем казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Парвизом Шахбазовым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической сферах.

Алим Байель отметил, что взаимные визиты Глав государств Казахстана и Азербайджана, состоявшиеся в прошлом и текущем году, придали мощный импульс развитию двусторонней кооперации. С удовлетворением была подчеркнута результативность состоявшегося в июне этого года официального визита Премьер-Министра Казахстана в Азербайджан. Контуры сотрудничества на кратко- и среднесрочную перспективу обозначены в 40 документах, подписанных в ходе упомянутых визитов.

Парвиз Шахбазов также отметил, что доверительный диалог между Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым способствует тесному и плодотворному сотрудничеству двух стран на всех уровнях. Министр сообщил, что планирует принять участие в Первом Энергетическом форуме Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3-4 октября 2023 года в Астане.

Фото: пресс-служба Посольства РК в Азербайджане

Стороны высоко оценили совместную деятельность в торгово-экономической сфере, а также реализацию проектов, имеющих большое геоэкономическое значение как для двух стран, так и для всего региона. Была выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, реализации нового проекта по прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспия, а также увеличении экспорта казахстанской нефти через Азербайджан. С удовлетворением было отмечено начало практических работ по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Также состоялся обмен мнениями по деятельности Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и возможностях внедрения новых форматов работы комиссии для интенсификации процессов взаимодействия.

В соответствии с достигнутыми договоренностями между АО «НК «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с марта 2023 года началась транспортировка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан объемом в 1,5 млн тонн в год. Ожидается, что данные объемы будут значительно увеличены в перспективе нескольких лет. С марта по август 2023 года отгрузка нефти c порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан составила 520 тысяч тонн. Кроме того, казахстанская сторона изучает возможность транспортировки 5 млн тонн нефти по нефтепроводу Баку-Супса, а также транспортировки объемов казахстанской нефти по железной дороге до терминалов Черного моря.

Сохраняется положительная динамика торгово-экономического сотрудничества двух стран. По итогам 7 месяцев 2023 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 50,8% (с $229,1 млн до $345,6 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2023 года перевозки по Среднему коридору (ТМТМ) превысили 1,7 млн тонн, увеличившись на 85,3%. Кроме того, в 2023 году увеличен лимит взаимных авиарейсов между Казахстаном и Азербайджаном с 32 до 42 рейсов в неделю.

В завершение беседы посол Казахстана выдвинул ряд инициатив, направленных на углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.