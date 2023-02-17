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Транскаспийский коридор может сделать организацию тюркских государств важнейшим геополитическим игроком

17 Февраля 2023, 14:52
Транскаспийский коридор может сделать организацию тюркских государств важнейшим геополитическим игроком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транскаспийский коридор представляется в качестве многопрофильного, а именно железнодорожного, автомобильного и авиационного коридора. Об этом заявил бывший Премьер-Министр и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Гасан Гасанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Транскаспийский коридор представляется в качестве многопрофильного, а именно железнодорожного, автомобильного и авиационного коридора. Дополнительно к этому дорабатывается проект «Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан». Составной частью Транскаспийского коридора может быть и развитая энергетическая трубопроводная транспортная система», - сказал Гасан Гасанов, выступая на экспертном семинаре по теме «Экономические связи и интеграция в тюркском мире» в столице Казахстана.

Эксперт добавил, что многопрофильность Транскаспийского коридора при своем ее успешном развитии может значительно укрепить роль тюркских государств в деле обеспечения энергетической безопасности Европы.

«Это сделает нашу организацию важнейшим геополитическим игроком», - подчеркнул Гасан Гасанов.

Ранее сообщалось, что тюркские государства предложили создать сеть экономических исследовательских центров.


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