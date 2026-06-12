Транскаспийский форум прошел в Вашингтоне

В столице США прошел «Trans-Caspian Forum 2026» на тему: «Средний коридор на переломном этапе», организованный Каспийским политическим центром (Caspian Policy Center) в Национальном пресс-клубе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

В мероприятии приняли участие представители политических, государственных, дипломатических и экспертных кругов из стран Каспийского региона и США. На форуме были обсуждены темы: «Перспективы региона и следующий этап сотрудничества на Каспии», «Средний коридор», «Цифровой суверенитет и искусственный интеллект» и «Важнейшие полезные ископаемые».

Главный исполнительный директор «Caspian Policy Center» Эфган Нифти в приветственном слове подчеркнул исполнение 10 лет Каспийскому политическому центру, который ставит перед собой цель — проведение независимого анализа быстро меняющегося Каспийского региона.

Одним из таких изменений стало укрепление роли Среднего коридора, который по мнению Нифти стал наиболее жизнеспособным путем Евразии к мировым рынкам. По его словам, ярким примером интеграции и укрепления маршрута является присоединение 16 ноября 2025 года Азербайджана к формату Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника и формирование формата «С6».

— Растущее признание того, что энергетическая политика, экономические коридоры и динамика безопасности все больше объединяют Центральную Азию и Южный Кавказ в единое стратегическое пространство, — сообщил Эфган Нифти.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Эксперт также напомнил о ноябрьском саммите «С5+1» в Вашингтоне и роли США в укреплении Среднего коридора.

— На президентском уровне Соединенные Штаты дали понять, что рассматривают регион не как систему двусторонних отношений, а как последовательное стратегическое партнерство. Активное участие бизнеса в саммите, охватывающем широкий спектр секторов, придало политический сигнал и реальный экономический вес, — считает Эфган Нифти.

Старший советник Совета мира Арье Лайтстоуна отметил, что после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией усилился интерес к Среднему коридору, а такжек инвестициям в транспортную, энергетическую, нефтегазовую и цифровую инфраструктуру вдоль Транскаспийского торгового маршрута.

Также отмечена новая роль региона в эпоху искусственного интеллекта. Арье Лайтстоун подчеркнул, что страны региона могут стать площадкой для центров обработки данных и ИИ-инфраструктуры, используя свои энергетические ресурсы не только для экспорта сырья, но и для цифровой экономики.

— Мир все больше зависит от глобальных связей. Региональная интеграция не является необязательной, она имеет решающее значение для энергетической безопасности, — отметил Арье Лайтстоун.

Спикер отметил, что целенаправленная работа по созданию ключевой инфраструктуры при содействии США способна принести значительные геополитические и экономические результаты.

— Мы продолжим мобилизацию частного сектора с помощью платформ «C5+1», «C6» и «B5+1», в рамках которых американские компании и региональные предприятия собрались вместе, чтобы направить американский инновационный капитал в реальные проекты, — поделился планами Арье Лайтстоуна.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Директор офиса Специального посланника по мирным миссиям Государственного департамента США Виней Чавла сообщил, что Средний коридор должен быть не просто транспортным маршрутом, а полноценной системой взаимосвязанности.

— Это не альтернатива другим коридорам. Я думаю, что наше желание состоит в том, чтобы обеспечить изобилие энергоресурсов, охватить как можно большую часть рынка, — заявил Виней Чавла.

Вашингтон заинтересован в ускорении перемещения товаров, энергоресурсов и инвестиций через регион.

— Реальной движущей силой для правительства США является налаживание связей между Востоком и Западом, — отметил Виней Чавла.

Большое внимание уделяется технической совместимости инфраструктуры. Речь идет о стандартах железнодорожных перевозок, нагрузке на оси, размерах тоннелей и других инженерных вопросах, необходимых для беспрепятственного транзита грузов через несколько стран.

— Мы очень сосредоточены на операционной деятельности и приветствуем возможность работать с компаниями в регионе, — поделился планами Виней Чавла.

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

Сенатор США Стив Дэйнс считает регион одним из приоритетов американской внешней политики, особенно при текущей администрации.

Сенатор отметил, что он посетил все пять стран Центральной Азии в 2024 году, а также Армению и Азербайджан в 2025 году, «где отмечает высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с США».

— Во всех пяти странах [Центральной Азии - прим.ред.] я встречался с главами государств. Мы сразу нашли общий язык. Я не могу передать словами, какое теплое отношение я лично испытал, встречаясь с Главами соответствующих государств. Я был поражен их посланием, их тоном, их настроем, их теплым приемом и их соответствием ценностям Соединенных Штатов. Все пятеро искренне хотели углубить свои отношения с Соединенными Штатами, — вспоминал Стив Дэйнс.

Сенатор отметил, что с 2025 года началась новая эра активного вовлечения США, направленная на долгосрочные партнерства и стратегические инвестиции.

Основной акцент делается на развитии транспортных коридоров, энергетики, телекоммуникаций, цифровых технологий и добычи критически важных ресурсов.

Сенатор заявил, что теперь отношения должны быть направлены на достижение конкретных результатов и устранение препятствующих факторов.

— Центральная Азия и Азербайджан слишком долго находятся в зависимости от устаревшей поправки «Джексона-Вэника». Но мы работаем на двухпартийной основе с Палатой представителей и Сенатом, чтобы отменить пережиток холодной войны. Я уверен, что Америка может сделать долгосрочные инвестиции, необходимые для осуществления перемен, — сообщил Стив Дэйнс.

Ранее сообщалось, что Казахстан стал первой страной Центральной Азии, представившей проекты на SelectUSA Investment Summit в США.