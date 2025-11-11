Трансгендерам запретят участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Как пишет газета The Times, соответствующее решение будет принято МОК в начале 2026 года, когда организация получит полноценное научное обоснование о физическом превосходстве мужчин над женщинами.

Уточняется, что на прошлой неделе Джейн Торнтон, занимающий должность медицинского и научного директора Международного олимпийского комитета, представил первоначальные результаты научного обзора проблем женского спорта из-за участия в нем трансгендерных спортсменов. Выводы, представленные им во время выступления, были восприняты положительно из-за убедительности приведенных фактов.

Отмечается, что новая политика Международного олимпийского комитета по этому вопросу может быть озвучена на сессии организации во время Олимпиады в Италии. На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.

На Олимпиаде в Токио впервые принял участие спортсмен-трансгендер. Среди женщин на соревнованиях по тяжелой атлетике выступила новозеландка Лорел Хаббард в весовой категории до 87 кг, заняв последнее место и не сумев выполнить ни одной попытки. Летом 2024 года победительницей олимпийского турнира по боксу стала Иман Хелиф из Алжира (до 66 кг). После завершения Олимпиады французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

После избрания на должность президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила о намерении защитить женские соревнования.

