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Трансферты из Нацфонда не приводят к повышению объемов производства - зампред Нацбанка РК

Автор:  
Серик Сабеков
11 Мая 2023, 21:08
Трансферты из Нацфонда не приводят к повышению объемов производства - зампред Нацбанка РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мы не экономим средства Нацфонда. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не экономим и не сберегаем средства Национального фонда. Хотя сберегательная функция является основной функцией Национального фонда. Эта тенденция укрепилась во время пандемии, мы «проедаем» эти трансферты», - сказал Акылжан Баймагамбетов в ходе презентации доклада Международного валютного фонда «Перспективы региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия».

По его словам, хотя такая бюджетная политика поддерживает совокупный спрос в экономике, но не приводит к увеличению объемов производства.

«Такая бюджетная политика, конечно же, поддерживает совокупный спрос в экономике, и тем не менее значительная часть этой поддержки не приводит к повышению объемов производства, а запускает и разгоняет инфляцию. Это потом тоже сказывается на девальвации национальной валюты и повышении темпов инфляции, которая является более высокой, чем в других странах региона», - добавил Акылжан Баймагамбетов.

Ранее сообщалось, что в регионе ЦА и Кавказа Казахстан больше всего повышал базовую учетную ставку.


Нацбанк Казахстана   Экономика   МВФ   Нацфонд  
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