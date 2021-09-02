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Трансферты из Нацфонда должны формироваться с учетом структурного баланса бюджета – эксперт

2 Сентября 2021 19:40
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Трансферты из Нацфонда должны формироваться с учетом структурного баланса бюджета – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трансферты из Национального фонда должны формироваться с учетом структурного баланса республиканского бюджета. Такое мнение высказал директор Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Куаныш Бейсенгазин на заседании экспертного клуба, организованного Институтом экономических исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По моему личному убеждению, наверное, многие согласятся со мной – прочное развитие страны основывается на макроэкономической стабильности. Что такое макроэкономика? Если брать в целом, то это сбалансированная денежная политика. Наверное, из-за этого Президент и начал свое Послание с новых бюджетных правил, которые необходимо реализовать – обдумать и реализовать в течение этого года. У нас существует система бюджетных правил, их 13. Но, к сожалению, удар по экономике, который нанесла пандемия ковида – она ударила и по бюджетной части. Доходы бюджета упали, а расходная часть сильно возросла, потому, что в рамках пандемии государство пошло на беспрецедентные меры поддержки, как бизнеса, так и населения. Поэтому, расходы выросли и, чтобы поддержать эти расходы, Правительство было вынуждено брать из Национального фонда», – сказал К. Есенгазин.

По его мнению, такая ситуация не может продолжаться долго, поэтому, нужно смотреть с точки зрения сбалансированности бюджета. Поэтому, Глава государства сказал, что должны быть четкие, понятные контрцикличные правила.

К. Есенгазин отметил, что в бюджетных правилах есть ограничения на дефицит бюджета, на долг, на трансферты из Национального фонда. Но эти правила зачастую не носят контрцикличного характера. Без этого нельзя достичь сбалансированности бюджета. Поэтому, скорее всего, будет внедрено правило структурного баланса. То есть, с учетом структурного баланса должны формироваться трансферты из Национального фонда. Трансферты будут напрямую зависеть от прогнозируемых поступлений в Нацфонд. Это правило позволит сберегать больше средств Нацфонда при высоких ценах на нефть, и увеличивать гарантированный трансферт в условиях низких цен. Раньше размер гарантированного трансферта утверждался один раз в год и не менялся, теперь будет гибкость. Также должны быть установлены верхние лимиты для расходов в условиях пандемии, которые нельзя будет превышать.

Директор Центра также сообщил, что основной целью денежной политики должно быть удержание цен на приемлемых уровнях.


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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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