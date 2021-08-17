Трамвайные рельсы демонтируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Трамвайные рельсы по улице Толе би демонтируют в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в одном из Instagram пабликов.

Как отметили в Управлении городской мобильности, в текущем году планируется отремонтировать улицу Толе би от улицы Яссауи до улицы Байтурсынова (протяженностью 8,5 км) в рамках среднего ремонта с учетом устройства тротуара и демонтажа трамвайных рельсов (от улицы Байтурсынова до улицы Ауэзова).

Также данная улица поделена на 3 участка:

1) ул. Чимбулатова до ул. Яссауи (протяженность – 3,4 км),

2) пр. Гагарина до ул. Чимбулатова (протяженность – 2,5 км),

3) ул. Байтурсынова до пр. Гагарина (протяженность – 2,6 км).