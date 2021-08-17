+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Трамвайные рельсы демонтируют в Алматы

17 Августа 2021 16:48
Поделиться:
Трамвайные рельсы демонтируют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Трамвайные рельсы по улице Толе би демонтируют в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
Более 10 тысяч человек вакцинированы в Алматы за сутки 10 заведений нарушили режим карантина в Алматы за сутки Куда могут полететь казахстанцы за рубеж

Видео появилось в одном из Instagram пабликов.

Как отметили в Управлении городской мобильности, в текущем году планируется отремонтировать улицу Толе би от улицы Яссауи до улицы Байтурсынова (протяженностью 8,5 км) в рамках среднего ремонта с учетом устройства тротуара и демонтажа трамвайных рельсов (от улицы Байтурсынова до улицы Ауэзова).

Также данная улица поделена на 3 участка:

1) ул. Чимбулатова до ул. Яссауи (протяженность – 3,4 км),

2) пр. Гагарина до ул. Чимбулатова (протяженность – 2,5 км),

3) ул. Байтурсынова до пр. Гагарина (протяженность – 2,6 км).


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Строительство   #Транспорт   #Видео   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
Более 10 тысяч человек вакцинированы в Алматы за сутки
10 заведений нарушили режим карантина в Алматы за сутки
Куда могут полететь казахстанцы за рубеж
Популярное
1 Локдаун выходного дня продлили в Алматы
2 Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
3 ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
4 Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
5 Какие карантинные меры будут в школах Алматы
6 Массовую драку устроили отдыхающие на Алаколе
Читайте также
10 заведений нарушили режим карантина в Алматы за сутки
Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
Какие карантинные меры будут в школах Алматы
Массовую драку устроили отдыхающие на Алаколе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив