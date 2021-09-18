Трамвай загорелся на ходу в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Видео с загоревшимся трамваем сняли очевидцы, когда вагон следовал по путям на улице Машхур Жусупа. На кадрах рядом с пантографом видны искры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Пламя появилось на крыше трамвая, однако вскоре погасло. Очевидцы предположили, что возникло короткое замыкание.