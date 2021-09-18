16:42, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6
Трамвай загорелся на ходу в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Видео с загоревшимся трамваем сняли очевидцы, когда вагон следовал по путям на улице Машхур Жусупа. На кадрах рядом с пантографом видны искры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Пламя появилось на крыше трамвая, однако вскоре погасло. Очевидцы предположили, что возникло короткое замыкание.
В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что огонь возник из-за короткого замыкания.«На крыше вагона трамвая № 166 произошло тление изоляции электропроводов. Огонь ликвидировали с помощью огнетушителя до прибытия специалистов. Причина - короткое замыкание электропроводки», - рассказали в ДЧС.
На место выезжали пять человек личного состава и одна единица техники.
В ведомстве добавили, что ущерба нет. Трамвай отбуксировали обратно в депо с помощью троса.