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    16:42, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Трамвай загорелся на ходу в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Видео с загоревшимся трамваем сняли очевидцы, когда вагон следовал по путям на улице Машхур Жусупа. На кадрах рядом с пантографом видны искры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Пламя появилось на крыше трамвая, однако вскоре погасло. Очевидцы предположили, что возникло короткое замыкание.

    В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что огонь возник из-за короткого замыкания.

    «На крыше вагона трамвая № 166 произошло тление изоляции электропроводов. Огонь ликвидировали с помощью огнетушителя до прибытия специалистов. Причина - короткое замыкание электропроводки», - рассказали в ДЧС.

    На место выезжали пять человек личного состава и одна единица техники.
    В ведомстве добавили, что ущерба нет. Трамвай отбуксировали обратно в депо с помощью троса.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Павлодарская область
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