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    18:05, 21 Март 2021 | GMT +6

    Трамвай Ассамблеи народа Казахстана запустили в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Празднично оформленный трамвай вышел на пути в городе Павлодар. Региональная Ассамблея народа Казахстана посвятила свою инициативу празднику Наурыз и 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

    - За годы Независимости благодаря мудрой политике Председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева все этносы, проживающие в нашей стране, получили возможность развивать свои традиции и обычаи под эгидой АНК, - говорит заведующая Секретариатом АНК Айнур Раисова. – Представители наших этнокультурных объединений и молодежных организаций поздравляют жителей и гостей города с праздником Наурыз и приглашают прокатиться в трамвае АНК.

    П редседатель азербайджанского ЭКО «Ватан» Махмуд Джафаров, долгие годы трудившийся в трамвайном управлении, объяснил, что трамвай АНК был оформлен в преддверии праздника и будет курсировать до конца года.

    - Пробную поездку мы решили пустить по маршруту №2, говорит Джафар Махмудов. – В дальнейшем трамвай АНК будет ездить по кольцевому маршруту №5.

    К праздничному случаю вагоном №102 управлял Муслим Джафаров – председатель правления АО «Трамвайное управление города Павлодар», который начал свой трудовой путь в 1988 году водителем третьего класса трамвайного управления. Председатели молодежных организаций ЭКО поздравили пассажиров с праздником Наурыз и раздали сладкие подарки. Творческие коллективы АНК порадовали пассажиров казахскими народными песнями под аккомпанемент домбры и гармони.



    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана АНК 30 лет Независимости Общество Павлодарская область
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