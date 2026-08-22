Трампу разрешили продолжить строительство бального зала у Белого дома

Верховный суд США временно разрешил администрации президента Дональда Трампа продолжить строительство бального зала и подземного бункера на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

Решение принял председатель Верховного суда Джон Робертс. Он приостановил действие постановления суда нижестоящей инстанции, которое запрещало продолжать строительство с полуночи 22 августа.

Спор вокруг проекта продолжается несколько месяцев. 7 августа Апелляционный суд округа Колумбия подтвердил решение окружного суда, запретившего возведение надземной части новой пристройки.

Суды пришли к выводу, что для такой реконструкции Белого дома требуется одобрение Конгресса. Администрации Трампа при этом разрешили обжаловать решение в Верховном суде.

14 августа Министерство юстиции США обратилось с апелляцией в высшую судебную инстанцию страны. Представители ведомства заявили, что новая пристройка и расположенный под ней бункер необходимы для обеспечения безопасности президента и страны.

Нынешнее решение является временным: оно позволяет продолжить работы, пока Верховный суд рассматривает апелляцию администрации Трампа.

Ранее Апелляционный суд США подтвердил запрет на продолжение наземного строительства бального зала площадью 8,36 тысячи квадратных метров на месте снесенного Восточного крыла Белого дома в Вашингтоне. Суд указал, что проект такого масштаба требует одобрения Конгресса.

Стоимость проекта, по данным американских СМИ, выросла до $400 млн — вдвое больше первоначальной оценки.

