Тренды:
    03:00, 21 Март 2026 | GMT +5

    Трамп призвал принять закон «Спасти Америку»

    Закон SAVE America Act должен быть принят Сенатом. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает Kazinform.

    Кадр из видео The White House

    — Нет ничего важнее для США, чем удостоверение личности избирателя, подтверждение гражданства и т. д. Примите это решение, и вы увидите, сколько хорошего произойдет, — написал он.

    Президент США активно продвигает законопроект SAVE America Act («Спасти Америку»), направленный на ужесточение правил проведения выборов. Документ предусматривает обязательное предъявление удостоверения личности избирателя, подтверждение гражданства при голосовании, а также ограничение почтового голосования в большинстве случаев.

    Как сообщалось ранее, комиссия изящных искусств Соединенных Штатов Америки проголосовала за выпуск памятной золотой монеты из 24-каратного золота с изображением президента Трампа в честь 250-летия США.

    Жанара Мухамедиярова
