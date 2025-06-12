Трамп заявил, что США и Китай будут тесно сотрудничать

- Си Цзиньпин и я намерены тесно сотрудничать, чтобы открыть Китай для американской торговли. Это было бы большой победой для обеих стран!!! – написал Дональд Трамп в Truth Social.

Американский президент подтвердил, что «Наша сделка с Китаем завершена, и она подлежит окончательному утверждению председателем КНР Си Цзиньпином и мною».

Президент США заявил, что Китай будет поставлять редкоземельные металлы в США авансом в рамках торгового соглашения.

Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира «превосходные», отметил Трамп в своем посте на Truth Social, добавив: «Мы получаем в общей степени 55% тарифов, Китай получает 10%».

США пойдут на определенные уступки, например, разрешат китайским студентам учиться в американских колледжах и университетах. При этом Трамп отметил, что обучение граждан Китая «меня всегда устраивало!»

Ранее сообщалось, что в результате двухдневных переговоров в Лондоне, представители США и Китая согласовали рамки для реализации Женевского торгового соглашения.