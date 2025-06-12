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    20:00, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп заявил, что США и Китай будут тесно сотрудничать

    Президент США подтвердил заключение сделки с Китаем, которое подлежит окончательному одобрению лидерами США и Китая, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Трамп заявил, что США и Китай будут тесно сотрудничать
    Фото: truthsocial.com

    - Си Цзиньпин и я намерены тесно сотрудничать, чтобы открыть Китай для американской торговли. Это было бы большой победой для обеих стран!!! – написал Дональд Трамп в Truth Social.

    Американский президент подтвердил, что «Наша сделка с Китаем завершена, и она подлежит окончательному утверждению председателем КНР Си Цзиньпином и мною».

    Президент США заявил, что Китай будет поставлять редкоземельные металлы в США авансом в рамках торгового соглашения.

    Отношения между двумя крупнейшими экономиками мира «превосходные», отметил Трамп в своем посте на Truth Social, добавив: «Мы получаем в общей степени 55% тарифов, Китай получает 10%».

    США пойдут на определенные уступки, например, разрешат китайским студентам учиться в американских колледжах и университетах. При этом Трамп отметил, что обучение граждан Китая «меня всегда устраивало!»

    Ранее сообщалось, что в результате двухдневных переговоров в Лондоне, представители США и Китая согласовали рамки для реализации Женевского торгового соглашения.

    Теги:
    Китай Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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