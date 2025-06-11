Китай и США согласовали рамки для реализации Женевского торгового соглашения
Представители США и Китай отметили, что консенсус был достигнут после двух дней переговоров на высшем уровне в Лондоне, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
— Мы достигли рамок для реализации Женевского консенсуса и телефонного разговора двух президентов, — заявил министр торговли США Говард Лютник.
Лютник сообщил, что он и торговый представитель США Джеймисон Грир вернутся в Вашингтон, чтобы «убедиться, что президент Трамп одобрит» рамку.
По словам Лютника, китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов в США являются «фундаментальной частью» последнего соглашения, и США ожидают, что этот вопрос «будет решен в ходе реализации этого рамочного соглашения».
Он указал, что введенные США в последние недели ограничения на продажу передовых технологий Китаю будут сняты, поскольку Пекин одобряет экспорт редкоземельных металлов.
Ранее сообщалось, что официальные лица США и Китая встретились в Великобритании для обсуждения вопросов по улучшению торговых связей и дальнейшей деэскалации торговой войны.