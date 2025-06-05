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    07:27, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки и ограничениях на въезд граждан еще семи стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Трамп Үндістан мен Пәкістандағы қақтығысты шешуге көмектесуге дайын екенін мәлімдеді
    Фото: Anadolu Ajansı

    Как сообщает Белый дом, въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

    Запрет вступит в силу с 9 июня.

    Частично ограничен въезд в США граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Венесуэлы и Туркменистана.

    Дональд Трамп вводил запрет на въезд граждан некоторых стран еще на первом своем сроке — это было одно из первых его решений на президентском посту в 2017 году.

    Тогда Трамп отказал в праве пересекать границу США гражданам Ливии, Сирии, Йемена и Сомали. Позже в список добавили Северную Корею, Венесуэлу и Чад.

    Этот запрет много раз оспаривался в судах, модифицировался, но в итоге устоял — Верховный суд США большинством в один голос признал его соответствующим Конституции.

    Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. 

    Теги:
    Латинская Америка Африка Азия США Дональд Трамп
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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