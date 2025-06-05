Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

Как сообщает Белый дом, въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Запрет вступит в силу с 9 июня.

Частично ограничен въезд в США граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Венесуэлы и Туркменистана.

Дональд Трамп вводил запрет на въезд граждан некоторых стран еще на первом своем сроке — это было одно из первых его решений на президентском посту в 2017 году.

Тогда Трамп отказал в праве пересекать границу США гражданам Ливии, Сирии, Йемена и Сомали. Позже в список добавили Северную Корею, Венесуэлу и Чад.

Этот запрет много раз оспаривался в судах, модифицировался, но в итоге устоял — Верховный суд США большинством в один голос признал его соответствующим Конституции.

Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.