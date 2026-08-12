Трамп запретил менять пол детям по госпрограмме медпомощи

США больше не будут финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, передает агентство Kazinform.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, государственная программа Medicaid больше не будет покрывать медицинские вмешательства для несовершеннолетних с целью смены пола.

— Мы не собираемся оплачивать проведение таких варварских операций и процедур нашим невинным детям, которые причиняют их юным организмам немыслимый и необратимый вред, — написал Трамп.

Трамп заявил, что благодаря позиции его администрации десятки американских больниц за последние полтора года прекратили предоставлять так называемую «гендерно-аффирмативную помощь», и ожидается, что их примеру последуют многие другие учреждения.

Центры по оказанию услуг Medicare и Medicaid (CMS) подтвердили прекращение финансирования процедур по смене пола для детей и подростков.

— Процедуры, направленные на изменение пола ребенка, включая блокаторы полового созревания, гормональную терапию и хирургические операции, могут привести к необратимым последствиям, таким как бесплодие, нарушение половой функции, снижение плотности костной ткани, изменение развития мозга и другие длительные физиологические последствия, — говорится в заявлении CMS.

Запрет распространяется на препараты, блокирующие половое созревание, гормональные препараты и хирургические операции.

Постановление должно вступить в силу 13 октября.

Ранее США освободили школы от требований соблюдать права трансгендеров.