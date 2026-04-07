США освободили школы от требований соблюдать права трансгендеров

В ведомстве заявили, что это снимает с учебных заведений «незаконные и избыточные обязательства».

Такие соглашения применяются для устранения нарушений законодательства о гражданских правах и предусматривают конкретные действия со стороны школ и колледжей. В министерстве считают, что предыдущие администрации трактовали закон расширенно, распространив его действие на гендерную идентичность вместо биологического пола, что нынешнее руководство считает юридически несостоятельным.

В частности, в ряде случаев учебные заведения признавались нарушившими закон за использование предпочитаемых местоимений или обсуждение гендерной идентичности учащихся. В ведомстве подчеркивают, что закон касается именно дискриминации по признаку пола.

Помощник министра по гражданским правам Кимберли Ричи заявила, что администрация Дональда Трампа отменяет «необоснованные ограничения», введенные ранее, и возвращает правоприменение к буквальному смыслу закона. По ее словам, приоритет будет отдаваться случаям, связанным с безопасностью и правами девушек и женщин.

— Прежние власти возбуждали расследования по Title IX из-за мисгендеринга — мы расследуем случаи, когда девочки и женщины получают травмы от мужчин в спортивных командах или чувствуют себя ущемленными в раздевалках. Федеральное правительство больше не будет принуждать учебные заведения нарушать закон или наказывать их за его соблюдение, — заявила помощник министра по гражданским правам Кимберли Ричи.

Речь идет об отмене положений шести соглашений, заключенных с рядом учебных заведений, включая школьные округа Кейп-Хенлопен, Делавэр-Вэлли, Файф, Ла-Меса — Спринг-Вэлли, объединенный округ Сакраменто, а также колледж Тафт. Контроль за их исполнением прекращается.

Title IX, американский закон, который запрещает дискриминацию по половому признаку в школах и университетах, получающих федеральные деньги, был принят в 1972 году и изначально касался биологического пола.

В 2024 году Байден расширил действие закона, добавив туда гендерную идентичность — то есть школы были обязаны учитывать не только биологический пол, но и то, кем человек себя считает. В министерстве напомнили, что это правило было полностью отменено федеральным судом в январе 2025 года. Власти вернулись к редакции правил 2020 года, которая распространяет закон только на биологический пол.