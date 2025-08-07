22:12, 06 Август 2025 | GMT +5
Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на товары из Индии
Президент США подписал указ, вводящий дополнительную пошлину в размере 25% на продукцию из Индии, передает агентство Kazinform cо ссылкой на DW.
Документ размещен в среду, 6 августа, на сайте Белого дома.
- Считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную (устанавливаемую в процентах к таможенной цене. - Ред.) пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации, - говорится в указе.
Мера вступит в силу через 21 день.
До этого, 31 августа, Трамп одобрил указ, в которым торговая надбавка для импорта из Индии устанавливалась на 25%. Она начнет действовать с 7 августа.