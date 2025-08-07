Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на товары из Индии

Документ размещен в среду, 6 августа, на сайте Белого дома.

- Считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную (устанавливаемую в процентах к таможенной цене. - Ред.) пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации, - говорится в указе.

Мера вступит в силу через 21 день.

До этого, 31 августа, Трамп одобрил указ, в которым торговая надбавка для импорта из Индии устанавливалась на 25%. Она начнет действовать с 7 августа.