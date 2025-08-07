РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 06 Август 2025 | GMT +5

    Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на товары из Индии

    Президент США подписал указ, вводящий дополнительную пошлину в размере 25% на продукцию из Индии, передает агентство Kazinform cо ссылкой на DW.

    Трамп
    Фото: whitehouse.gov

     Документ размещен в среду, 6 августа, на сайте Белого дома.

     - Считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную (устанавливаемую в процентах к таможенной цене. - Ред.) пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации, - говорится в указе.

    Мера вступит в силу через 21 день.

    До этого, 31 августа, Трамп одобрил указ, в которым торговая надбавка для импорта из Индии устанавливалась на 25%. Она начнет действовать с 7 августа.

    Теги:
    Пошлины Торговля Индия Мировые новости США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают