Трамп ввел 50-процентную пошлину на ряд товаров из Канады

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады, передает Kazinform со ссылкой на BBC .

— Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле с некоторыми зарубежными странами более благосклонно, чем к торговле с Соединенными Штатами, — говорится в документе.

Трамп ранее заявлял, что «тарифы, которые Канада взимает с наших молочных продуктов, на протяжении многих лет были неприемлемыми».

Пошлины вступают в силу 19 августа и знаменуют собой серьезную эскалацию торговой напряженности между североамериканскими соседями.

Белый дом заявил, что тарифы необходимы для защиты американского бизнеса.

Пошлины затрагивают широкий спектр продукции, от повседневных потребительских товаров, таких как вино и хоккейные клюшки, до промышленной продукции, такой как цемент. Однако пошлины не будут распространяться на ряд ключевых экспортных товаров, таких как энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыба.

США сохраняют действующие пошлины в размере от 15% до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь.

Вашингтон взимает тариф в 35% на канадскую хвойную древесину, а также 25-процентный налог на неамериканские детали для автомобилей.

Канада имеет собственную компенсационную пошлину в 25% на отдельные импортные товары из США: сталь, алюминий и автомобили.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импорт из Бразилии из-за недобросовестных торговых практик со стороны 10-й по величине экономики мира.