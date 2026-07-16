США введут 25% пошлины на бразильский импорт

Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импорт из Бразилии из-за недобросовестных торговых практик со стороны 10-й по величине экономики мира, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News .

Пошлины, впервые предложенные в прошлом месяце, вступят в силу 22 июля. Однако они не будут распространяться на товары, которые не производятся в США или которые могут привести к нарушению цепочек поставок. К таким товарам относятся кофе, говядина, апельсины и апельсиновый сок, некоторые нефтегазовые продукты, а также детали и компоненты для аэрокосмической отрасли.

После годичного расследования Управление торгового представителя США пришло к выводу, что Бразилия прибегает к ряду недобросовестных торговых практик, в том числе к недостаточному противодействию коррупции и введению собственных несправедливых тарифов, а также к другим действиям, которые считаются необоснованными и несправедливыми.

После того как в начале июня официальные лица США предупредили о введении пошлин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил действия США, опровергнув «предполагаемую недобросовестную торговую практику» и заявив: «Нет никаких оправданий односторонним мерам против нашей страны».

Согласно статистике, предоставленной самим правительством США, за последние 15 лет положительное сальдо торгового баланса США с Бразилией составило 424,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось о намерении США и Бразилии заключить торговое соглашение.