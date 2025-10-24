РУ
    Трамп встретится с Си Цзиньпином на следующей неделе

    Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях азиатского саммита в Южной Корее на следующей неделе, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Трамп встретится с Си Цзиньпином на следующей неделе
    Фото: news.sky.com

    Президент США колебался относительно встречи с лидером КНР, учитывая неожиданное ограничение Китаем экспорта редкоземельных элементов и роста торговой напряженности между крупнейшими экономиками мира, передает The Washington Times.

    Вместе с тем, Трамп полагает, что встреча может привести к положительному результату в отношениях между двумя странами.

    — Я думаю, мы заключим сделку, — сообщил Дональд Трамп.

    Встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином является частью насыщенного турне по Азии, которое начнется с Малайзии в воскресенье, затем продолжится в Японии в понедельник и в Южной Кореи в среду, и завершится встречей с лидером Китая в четверг, которое станет главным событием поездки Трампа в Восточную Азию.

    Ранее сообщалось о заявлении Трампа, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем.

    Глава Белого дома также заявил о планах с 1 ноября ввести 100% пошлины на товары из КНР, а также экспортные ограничения на все критически важное программное обеспечение.

    Мы также писали о том, что США сокращают зависимость от Китая через редкоземельные металлы.

