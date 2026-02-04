Трамп встретился с президентом Колумбии в Белом доме

Администрация президента Колумбии опубликовала фотографии Петро и Трампа, подтверждающие завершение их почти двухчасовой встречи.

Белый дом также выложил фотографию встречи без комментариев.

Встреча проходила в закрытом формате, без заявлений лидеров стран. Судя по фотографии, в переговорах участвовали вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и сенатор от штата Огайо Берни Морено, республиканец, родившийся в Колумбии.

Со стороны Колумбии присутствовали министр иностранных дел Роза Вильявисенсио, посол Колумбии в Вашингтоне Даниэль Гарсиа-Пенья и министр обороны Педро Санчес.

Предполагается, что два лидера обсудили вопросы, связанные с Венесуэлой, нефтью и энергетикой, транзитом наркотиков, а также, возможно, предстоящие президентские выборы в Колумбии, сообщает NBC News.

Ранее Трамп заявил, что ожидает «хорошей» встречи с президентом Петро.

— Мы будем говорить о наркотиках, потому что из его страны поступает огромное количество наркотиков, — ранее сообщил Дональд Трамп.

Если встреча пройдет хорошо, это будет означать резкий поворот в позициях двух лидеров, чьи страны на протяжении десятилетий были союзниками.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против президента Колумбии и его семьи.