Трамп выступил на митинге за пуленепробиваемым стеклом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC.

Трамп выступил в городе Эшборо в Северной Каролине. Это первое уличное выступление кандидата в президенты после покушения в Пенсильвании.

Фото: кадр из видео

В своей речи Трамп ответил на критику Барака и Мишель Обамы, которые упоминали его во время своих выступлений на съезде демократической партии в Чикаго.

Выступление Трампа за пуленепробиваемым стеклом было организовано по рекомендации Секретной службы. В целях безопасности также была усилена охрана со снайперами.

Фото: кадр из видео

Напомним, покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного выступления в Батлере, штат Пенсильвания. Мэтью Крукс открыл огонь из штурмовой винтовки после начала выступления и ранил кандидата в президенты в ухо. Позже стали известны подробности покушения на Трампа.