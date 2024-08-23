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    18:18, 22 Август 2024 | GMT +6

    Трамп выступил на митинге за пуленепробиваемым стеклом

    Дональд Трамп
    Фото: кадр из видео

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил за пуленепробиваемым стеклом, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC

    Трамп выступил в городе Эшборо в Северной Каролине. Это первое уличное выступление кандидата в президенты после покушения в Пенсильвании. 

    Трамп выступил на митинге за пуленепробиваемым стеклом
    Фото: кадр из видео

    В своей речи Трамп ответил на критику Барака и Мишель Обамы, которые упоминали его во время своих выступлений на съезде демократической партии в Чикаго. 

    Выступление Трампа за пуленепробиваемым стеклом было организовано по рекомендации Секретной службы. В целях безопасности также была усилена охрана со снайперами. 

    Трамп выступил на митинге за пуленепробиваемым стеклом
    Фото: кадр из видео

    Напомним, покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного выступления в Батлере, штат Пенсильвания. Мэтью Крукс открыл огонь из штурмовой винтовки после начала выступления и ранил кандидата в президенты в ухо. Позже стали известны подробности покушения на Трампа.

     

    Теги:
    Выборы в США В мире Мировые новости США Дональд Трамп
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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