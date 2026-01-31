Трамп выдвинул своего личного консультанта на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) страны после того, как в мае окончится срок полномочий действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла.

— Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, возможно, даже лучший. Вдобавок ко всему, он просто идеален, и он никогда вас не подведет, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social в пятницу, 30 января. Кандидатуру Уорша должен утвердить Сенат США.

Кевин Уорш входил в Совет управляющих ФРС с 2006 по 2011 год, на момент назначения в возрасте 35 лет он стал самым молодым его членом в истории. Ранее Уорш работал банкиром в Morgan Stanley, специализировался на слияниях и поглощениях, и, в частности, консультировал Трампа по вопросам экономической политики. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, именно он рассматривается главой Белого дома как основной кандидат.

Президент США критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за отказ значительно снизить ключевую ставку. Уорш также часто критиковал ФРС. Трамп назначил Пауэлла председателем ФРС во время своего первого президентского срока. Несмотря на истечение полномочий в мае 2026 года, он будет входить в состав Совета управляющих до января 2028-го.