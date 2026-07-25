Трамп в шутку заявил о возможном третьем президентском сроке

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом он сообщил, выступая на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

— Я намерен в четвертый раз баллотироваться на пост президента США. Я собираюсь предпринять официальный шаг. Хотя, думаю, я уже это сделал: я трижды побеждал, и теперь собираюсь сделать это снова, — заявил он.

— Я просто шучу, — добавил Трамп.

Во время выступления президент США достал из кармана и надел красную кепку с надписью «TRUMP 2028».

Его второй срок на президентском посту должен завершиться в январе 2029 года.

Ранее стало известно, что 28 июля в Белом доме должны состояться переговоры Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа.