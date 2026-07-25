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    Трамп в шутку заявил о возможном третьем президентском сроке

    Президент США Дональд Трамп в шутку заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом он сообщил, выступая на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трамп
    Кадр из видео

    — Я намерен в четвертый раз баллотироваться на пост президента США. Я собираюсь предпринять официальный шаг. Хотя, думаю, я уже это сделал: я трижды побеждал, и теперь собираюсь сделать это снова, — заявил он.

    — Я просто шучу, — добавил Трамп.

    Во время выступления президент США достал из кармана и надел красную кепку с надписью «TRUMP 2028». 

    Его второй срок на президентском посту должен завершиться в январе 2029 года.

    Ранее стало известно, что 28 июля в Белом доме должны состояться переговоры Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа.

    В мире Мировые новости США Дональд Трамп
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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