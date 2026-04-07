Трамп угрожает «уничтожить» Иран за одну ночь во вторник

Глава Белого дома заявил, что за последние недели американские вооруженные силы провели масштабную воздушную кампанию над Ираном, совершив более 10000 боевых вылетов и нанеся удары по более чем 13000 целям за последние 37 дней, пишет Republic.

Кроме того, Трамп раскритиковал союзников США, которые «не помогли» Вашингтону в войне с Ираном.

— Япония нам не помогла, Австралия нам не помогла, Южная Корея нам не помогла, а потом обращаетесь к НАТО — и НАТО нам не помогает, — заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп добавил, что США оказывают помощь этим странам: «У нас в Японии 50000 солдат, которые защищают их от Северной Кореи, у нас в Южной Корее 45000 солдат, которые защищают от Ким Чен Ына».

Затем Трамп похвалил некоторые страны Персидского залива за их поддержку.

— Саудовская Аравия была великолепна, Катар был великолепен, ОАЭ были великолепны, Бахрейн, Кувейт, — отметил он.

«Самый масштабный удар»

В тот же день министр обороны США Пит Хегсет в Белом доме объявил, что по приказу президента Трампа в понедельник будет нанесен «самый масштабный удар» с начала операции «Эпическая ярость», а во вторник, если Иран не пойдет на переговоры, ожидается еще больше ударов. Хегсет посоветовал Ирану «поступить мудро» и заключить сделку, подчеркнув серьезность намерений Трампа.

— По указанию президента сегодня будет нанесен самый массированный удар с самого начала этой операции. Завтра будет еще больше. А потом у Ирана появится выбор. Выбирайте с умом, потому что этот президент не шутит, — сказал он.

Заявления Трампа и Хегсета прозвучали в рамках предупреждения Ирану о необходимости вновь открыть стратегически важный Ормузский пролив. США дали крайний срок — вторник, 20:00 (по восточному времени).

Ранее сообщалось, что транзит через Ормузский пролив перешел на «двухкоридорную систему».