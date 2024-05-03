Трамп угрожает привлечь Байдена к ответственности, если будет переизбран

Дональд Трамп предупредил, что Джо Байден и его семья могут столкнуться с многочисленными уголовными преследованиями, как только действующий президент США покинет свой пост, если Верховный суд США не предоставит бывшему президенту иммунитет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на The Guardian.

Д. Трамп высказал угрозу семье Байденов в интервью Эрику Кортеллессу из издания Time. На вопрос, намерен ли он «преследовать» Байденов, если получит второй срок в Белом доме, Д. Трамп ответил: «Это зависит от того, что произойдет в Верховном суде».

Если девять судей высшего суда — трое из которых были назначены Д. Трампом — не предоставят иммунитет от судебного преследования, сказал Д. Трамп, «тогда Байден, я уверен, будет привлечен к ответственности за все свои преступления, потому что он совершил много преступлений».

В июне прошлого года, выступая в г. Бедминстер штата Нью-Джерси, Д. Трамп пригрозил назначить специального прокурора, если он будет переизбран, «чтобы преследовать самого коррумпированного президента в истории США Дж. Байдена и весь преступный клан Байденов» (его сына Хантера Байдена).

В настоящее время Д. Трампу предъявлено четыре обвинения, одно из которых сейчас рассматривается в Нью-Йорке. Его обвиняют во вмешательстве в выборы, связанном с выплатой денег за молчание актрисе фильмов.

На прошлой неделе Верховный суд заслушал аргументы по делу «Трамп против США», в которых бывший президент приводил доводы в пользу широкого иммунитета от судебного преследования для бывших президентов, включая его самого. Судьи не удовлетворили просьбу в полном объеме, хотя они выразили готовность рассмотреть возможность предоставления некоторой степени иммунитета за действия, совершенные в рамках официальных президентских обязанностей.

Некоторые комментарии Д. Трампа в интервью Time вызвали тревогу.

Несмотря на насилие, которое вспыхнуло 6 января 2021 года в Капитолии США после того, как Д. Трамп отказался признать поражение на выборах 2020 года, что является предметом одного из двух федеральных обвинений, Д. Трамп также отказался обещать мирную передачу власти, если он снова проиграет президентские выборы в ноябре текущего года. На вопрос Э. Кортеллессы, будет ли политическое насилие, если Д. Трамп не победит, он ответил: «Если мы не победим, вы знаете, это зависит от ситуации. Это всегда зависит от честности выборов».

Также ожидаются самые устрашающие политические меры в отношении иммигрантов. Д. Трамп рассказал Time, что одним из его главных приоритетов будет инициирование массовой депортации миллионов людей без документов для чего он готов задействовать американскую армию и национальную гвардию.