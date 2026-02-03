Трамп требует от Гарварда компенсацию в размере $1 млрд

Эта новость появилась после того, как газета New York Times сообщила, что администрации президента США пришлось отказаться от своего требования о выплате 200 миллионов долларов в ходе переговоров с университетом.

В понедельник вечером Трамп упомянул эту историю в публикации в Truth Social, обвинив Гарвард в том, что тот «подсовывает газете The New York Times кучу чепухи».

— Гарвардский университет, известный своими яростными антисемитскими взглядами, подсовывает много «ерунды» терпящей крах газете The New York Times. Гарвард уже давно ведет себя крайне неподобающе! Они хотели внедрить сложную концепцию профессиональной подготовки, но ее отвергли, посчитав совершенно неадекватной и, на наш взгляд, неэффективной. Это был всего лишь способ избежать крупной денежной компенсации в размере более 500 миллионов долларов, сумма которой должна быть намного выше за серьезные и чудовищные нарушения закона, которые они совершили. Это должно быть уголовное, а не гражданское дело, и Гарварду придется жить с последствиями своих противоправных действий. В любом случае, это дело будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествует справедливость, — написал глава Белого дома.

Представители администрации Трампа обвиняет Гарвард в недостаточном противодействии антисемитизму во время пропалестинских протестов. Однако университет отвергает это обвинение.

Гарвардский университет стал одной из главных целей кампании Белого дома по искоренению так называемых «прогрессивных» и «радикальных левых» идеологий в американских университетах, пишет ВВС.

В апреле прошлого года Трамп отозвал гранты на исследования для Гарвардского университета на сумму около 2 миллиардов долларов и заморозил федеральное финансирование.

Университет подал в суд на администрацию Трампа из-за этого шага, заявив, что ни одно правительство «не должно диктовать, чему могут учить частные университеты, кого они могут принимать и нанимать, а также какие области исследований они могут изучать и исследовать».

Позже федеральный суд США отменил многомиллиардные сокращения финансирования, постановив, что правительство нарушило права университетов на свободу слова.

Белый дом пообещал немедленно оспорить это «вопиющее решение», заявив, что Гарвард по-прежнему «не имеет права на получение грантов в будущем».

До объявления в понедельник правительство вело переговоры с Гарвардом о возможном соглашении о разморозке федерального финансирования.

— Мы требуем компенсацию в размере одного миллиарда долларов и не хотим иметь больше никаких дел с Гарвардским университетом в будущем, — написал Трамп в Truth Social.

Ранее Трамп угрожал лишить Гарвард статуса некоммерческой организации, освобожденной от налогов, и взять под контроль патенты университета, полученные в результате исследований, финансируемых из федерального бюджета.

Три других университета Лиги плюща — Колумбийский, Пенсильванский и Брауновский — заключили с Трампом соглашения о сохранении финансирования, которое оказалось под угрозой из-за аналогичных претензий со стороны администрации.