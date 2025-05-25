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    09:25, 25 Май 2025 | GMT +5

    Трамп: США больше не будут насаждать демократию силой

    Президент США пообещал переориентировать американские вооруженные силы на защиту границ собственной страны, а не распространение демократии в мире «под дулом пистолета», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Трамп
    Фото: AA Anadolu

    - Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооруженных сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения, — сказал он, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) в субботу, 24 мая.

    В своей речи Трамп пожаловался, что его предшественники занимались «всевозможными социальным проектами» в армии, «одновременно оставив наши границы без защиты и истощив арсеналы ради участия в чужих войнах».

    - Но при администрации Трампа эти дни прошли. Мы избавляемся от отвлекающих факторов и сосредотачиваем наши вооруженные силы на их основной миссии: сокрушении противников Америки, уничтожении врагов Америки и защите нашего великого американского флага, — сказал он.

    Трамп: Задача армии США — устранять любую угрозу для Америки

    - Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Задача военных — доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любом месте и в любое время, — подчеркнул Трамп.

    При этом он признал, что американская армия нуждается в адаптации к современным военным реалиям.

    - Вещи меняются очень быстро...И это ужасно — изучать такое, но мы наблюдаем различные формы ведения войны. Мы видим, как дроны спускаются под углом, с невероятной скоростью и точностью — мы никогда раньше ничего подобного не видели. Никогда. И мы учимся на этом, — сказал Трамп.

    Ранее сообщалось, что Совету национальной безопасности США грозит масштабное сокращение.

    Теги:
    Армия Мировые новости США Дональд Трамп
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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