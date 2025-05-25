Трамп: США больше не будут насаждать демократию силой

- Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооруженных сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения, — сказал он, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) в субботу, 24 мая.

В своей речи Трамп пожаловался, что его предшественники занимались «всевозможными социальным проектами» в армии, «одновременно оставив наши границы без защиты и истощив арсеналы ради участия в чужих войнах».

- Но при администрации Трампа эти дни прошли. Мы избавляемся от отвлекающих факторов и сосредотачиваем наши вооруженные силы на их основной миссии: сокрушении противников Америки, уничтожении врагов Америки и защите нашего великого американского флага, — сказал он.

Трамп: Задача армии США — устранять любую угрозу для Америки

- Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Задача военных — доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любом месте и в любое время, — подчеркнул Трамп.

При этом он признал, что американская армия нуждается в адаптации к современным военным реалиям.

- Вещи меняются очень быстро...И это ужасно — изучать такое, но мы наблюдаем различные формы ведения войны. Мы видим, как дроны спускаются под углом, с невероятной скоростью и точностью — мы никогда раньше ничего подобного не видели. Никогда. И мы учимся на этом, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Совету национальной безопасности США грозит масштабное сокращение.