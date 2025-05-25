Совету национальной безопасности США грозит масштабное сокращение

Администрация президента США отправила более ста сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) в административный отпуск, сообщили американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

По словам представителя администрации, было разослано электронное письмо от главы аппарата СНБ Брайана Маккормака, в котором сообщалось, что у увольняемых есть полчаса, чтобы навести порядок на своих рабочих местах. Тем, кто отсутствовал, сообщалось, что они могут договориться о подходящем времени, чтобы забрать личные вещи и сдать электронные устройства, сообщила медиакомпания CNN.

В свою очередь источники телеканала NBC News заявили, что, по их мнению, от сокращений пострадали не менее половины сотрудников СНБ. О намерении Белого дома сократить почти половину из 350 сотрудников совета сообщил и портал Axios. Один из источников сказал, что планы по радикальной реорганизации СНБ будут полностью реализованы уже к 27 мая.

Недоверие Трампа к СНБ

Совет национальный безопасности при Белом доме обычно играет важную роль в формировании и координации внешней политики администрации США. Его сотрудники, как правило, являются опытными чиновниками из различных министерств. В состав совета входят и политические назначенцы. Считается, что Трамп испытывает сильное недоверие к СНБ, подозревая его персонал в недостаточной лояльности.

В настоящее время советом временно руководит госсекретарь США Марко Рубио. В интервью Axios он сказал, что сокращение аппарата СНБ соответствует "видению президента". Цель реорганизации СНБ - усилить подчинение этого консультативного органа президенту США, который будет отдавать распоряжения советнику по нацбезопасности, а тот в свою очередь будет руководить сотрудниками совета для выполнения поставленных задач.

Рубио также рассматривает возможность передачи части полномочий совета другим агентствам и ведомствам, в том числе Госдепартаменту, министерству обороны и Центральному разведывательному управлению (ЦРУ). Он заявил, что СНБ после реорганизации будет лучше подготовлен к взаимодействию с министерствами.