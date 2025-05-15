Марко Рубио сократит и изменит работу Совета национальной безопасности

Ожидается, что государственный секретарь Марко Рубио в своей новой роли советника по национальной безопасности значительно сократит размер Совета национальной безопасности (СНБ) и внесет радикальные изменения в его работу, сообщает NBC News.

Когда Трамп вступил в должность, в СНБ было 300 сотрудников, а в январе их сократили примерно до 150. Ожидается, что штат может сократиться до 50-60 человек, но окончательное решение еще не принято. При этом, Рубио не планирует увольнять сотрудников, которых переведут в другие агентства.

Вместо того, чтобы давать политические рекомендации для президента, планируется изменить подход, когда глава государства дает указания советнику по национальной безопасности, который затем руководит персоналом для выполнения этих приказов.

СНБ, который управляется из Белого дома, является основным центром координации политического процесса в правительственных агентствах, чтобы помочь президенту принимать решения по вопросам внешней политики и национальной безопасности.

Численность его персонала значительно возросла. Так, 1961–1963 гг. при президенте Джоне Кеннеди в нем работало около 20 человек, в 1991 году их было всего 40. К 2000 году число сотрудников СНБ достигло примерно 100 и увеличилось к 2010 году примерно до 370 сотрудников.

Ранее сообщалось, что Марко Рубио проведет реструктуризацию Госдепартамента США.