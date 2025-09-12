Трамп смотрел бейсбольный матч в Нью-Йорке за пуленепробиваемым стеклом

Президент сидел рядом с владельцем бейсбольной команды Yankees Хэлом Стейнбреннером и президентом команды Рэнди Левином.

Фото: x.com/@WhiteHouse

В ложе также были замечены несколько членов делегации Конгресса Нью-Йорка.

President Donald J. Trump attends the @Yankees game. ⚾️🇺🇸



"The New York Yankees welcome back to Yankee Stadium the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump, on the solemn anniversary of September 11, 2001." pic.twitter.com/DUc4Nhzifq — The White House (@WhiteHouse) September 12, 2025

По данным The Daily Beast, меры безопасности ужесточили как на стадионе, так и в самом городе. На улицах Нью-Йорка дежурят усиленные отряды правоохранителей.

Напомним, на этой неделе в известного американского блогера консервативного толка Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юты, позже он скончался от полученных травм.

Трамп приказал приспустить флаги США в честь своего соратника Чарли Кирка.

Федеральное бюро расследований (ФБР) предложило вознаграждение до 100 000 долларов за какую-либо информацию, которая поможет установить личности причастных к убийству Кирка.