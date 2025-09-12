Трамп смотрел бейсбольный матч в Нью-Йорке за пуленепробиваемым стеклом
Президент США Дональд Трамп во время бейсбольного матча на стадионе «Янки» в Нью-Йорке находится за пуленепробиваемым стеклом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Белого дом.
Президент сидел рядом с владельцем бейсбольной команды Yankees Хэлом Стейнбреннером и президентом команды Рэнди Левином.
В ложе также были замечены несколько членов делегации Конгресса Нью-Йорка.
President Donald J. Trump attends the @Yankees game. ⚾️🇺🇸— The White House (@WhiteHouse) September 12, 2025
"The New York Yankees welcome back to Yankee Stadium the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump, on the solemn anniversary of September 11, 2001." pic.twitter.com/DUc4Nhzifq
По данным The Daily Beast, меры безопасности ужесточили как на стадионе, так и в самом городе. На улицах Нью-Йорка дежурят усиленные отряды правоохранителей.
Напомним, на этой неделе в известного американского блогера консервативного толка Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юты, позже он скончался от полученных травм.
Трамп приказал приспустить флаги США в честь своего соратника Чарли Кирка.
Федеральное бюро расследований (ФБР) предложило вознаграждение до 100 000 долларов за какую-либо информацию, которая поможет установить личности причастных к убийству Кирка.