    13:10, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Трамп смотрел бейсбольный матч в Нью-Йорке за пуленепробиваемым стеклом

    Президент США Дональд Трамп во время бейсбольного матча на стадионе «Янки» в Нью-Йорке находится за пуленепробиваемым стеклом, передает агентство Kazinform со ссылкой на  пресс-службу Белого дом.

    Фото: Charles Wenzelberg / New York Post

    Президент сидел рядом с владельцем бейсбольной команды Yankees Хэлом Стейнбреннером и президентом команды Рэнди Левином.

    Фото: x.com/@WhiteHouse

    В ложе также были замечены несколько членов делегации Конгресса Нью-Йорка.

    По данным The Daily Beast, меры безопасности ужесточили как на стадионе, так и в самом городе. На улицах Нью-Йорка дежурят усиленные отряды правоохранителей.

    Напомним, на этой неделе в известного американского блогера консервативного толка Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в Университете долины Юты, позже он скончался от полученных травм.

    Трамп приказал приспустить флаги США в честь своего соратника Чарли Кирка.

    Федеральное бюро расследований (ФБР) предложило вознаграждение до 100 000 долларов за какую-либо информацию, которая поможет установить личности причастных к убийству Кирка.

