Трамп из-за угрозы сменил самолет после саммита НАТО в Турции

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские службы безопасности тайно пересадили его в другой самолет после саммита НАТО в Турции в прошлом месяце из-за потенциальной угрозы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Трамп подтвердил секретную «замену» самолета после саммита НАТО в Турции на фоне угрозы. Решение было принято Секретной службой и военными.

— Я подчиняюсь Секретной службе и военным. Они хотели, чтобы я летел другим рейсом, на другом самолете… Я делаю то, что они говорят… Думаю, там была какая-то угроза. Я особо не расспрашивал. Мне часто угрожают, — заявил Дональд Трамп.

Gulf News сообщает, что после саммита НАТО Трамп, казалось, сел в президентский самолет Air Force One. Однако, по некоторым данным, этот самолет использовался как приманка, а Трампа тайно пересадили в другой, меньшего размера, самолет в аэропорту Анкары.

Ранее сообщалось, что президент США в первый день саммита НАТО в Анкаре заявил, что рассмотрит возможность разрешения Турции покупать американские истребители F-35.