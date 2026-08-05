Трамп раскритиковал нефтяные компании за высокую прибыль

Президент США Дональд Трамп раскритиковал крупнейшие нефтяные компании страны ExxonMobil и Chevron за значительный рост прибыли, призвав их снизить цены для потребителей и вернуть часть доходов американцам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

По словам Трампа, компании получают «слишком много денег» из-за дефицита на рынке нефти. Он отметил, что поддерживает свободное предпринимательство, однако считает несправедливым, когда прибыль корпораций резко растет, а потребители сталкиваются с высокими ценами на топливо.

Ожидается, что ExxonMobil во втором квартале 2026 года получит около $14,5 млрд прибыли — вдвое больше, чем годом ранее. Chevron, по данным Reuters, заработала около $12 млрд, показав лучший квартальный результат как минимум за последние шесть лет.

Рост доходов нефтяных компаний произошел на фоне напряженности вокруг войны с Ираном, которая ранее привела к росту цен на нефть выше $100 за баррель. Однако после ослабления опасений по поводу конфликта цены на нефть начали снижаться.

Также Трамп раскритиковал главу Chevron Майка Вирта за то, что тот не упомянул роль его администрации в поддержке нефтяной отрасли. Президент заявил, что благодаря действиям Вашингтона компания смогла расширить деятельность и вернуться на рынок Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил владельцам АЗС из-за высоких цен на бензин.