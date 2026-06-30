Трамп пригрозил владельцам АЗС из-за высоких цен на бензин

Президент США Дональд Трамп призвал владельцев заправочных станций по всей стране снизить цены, предупредив, что в противном случае они могут столкнуться с последствиями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

— Розничные продавцы бензина должны немедленно снизить цены! Они слишком высоки, учитывая, что нефть сейчас стоит 68 долларов за баррель и продолжает дешеветь, — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Президент США отметил, что розничные продавцы должны быстро отреагировать на это заявление и поступить правильно — «снизить цены ради нашего великого американского народа!».

— Если розничные продавцы этого не сделают, их ждут большие проблемы! Начните ориентироваться на цену в районе 2,50 доллара за галлон, — пригрозил Дональд Трамп.

Глава Белого дома также подверг критике политику Калифорнии в отношении налогов на бензин.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в США снова растут.