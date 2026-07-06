Трамп проведет встречи с президентами Украины и Сирии на саммите НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп проведет двусторонние встречи с коллегами из Украины Владимиром Зеленским и Сирии аш-Шараа на полях предстоящего саммита НАТО в Анкаре, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Об этом сообщили на совместном брифинге в режиме телеконференции заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли и постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер.

После встреч с Зеленским и аш-Шараа президент США проведет пресс-конференцию, на которой расскажет об итогах своего визита в Турцию.

Как сообщили агентству «Анадолу» высокопоставленные должностные лица в администрации США, центральной темой переговоров Трампа с Зеленским станут дипломатические усилия по прекращению конфликта в Украине.

Ранее украинская и американская делегации во время состоявшегося очередного раунда переговоров во Флориде обсудили вопросы гарантий безопасности Украины.